На юге Красноярского края отремонтируют мост за 1,13 миллиарда рублей

На юге Красноярского края, на 476 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» требуется ремонт автомобильного моста через реку Ою. Значимость объекта в том, что он является частью пути, ведущего из Красноярска в Абакан, Кызыл и далее — к монгольской границе.
Первоначальная стоимость контракта составляет 1,13 миллиарда рублей. Но в ходе торгов она наверняка изменится в меньшую сторону. Ведь побежит тот из участников, которые предложит обоснованно меньшую сумму затрат при сохранении должного уровня качества.
По плану ремонтные работы продлятся три года, три сезона. Гарантийный срок должен составить 8 лет. Окончание работ — 30 октября 2028 года.