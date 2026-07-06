На юге Красноярского края отремонтируют мост за 1,13 миллиарда рублей

На юге Красноярского края, на 476 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» требуется ремонт автомобильного моста через реку Ою. Значимость объекта в том, что он является частью пути, ведущего из Красноярска в Абакан, Кызыл и далее — к монгольской границе.