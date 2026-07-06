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Двоих красноярцев чуть насмерть не задавило баржей под Октябрьским мостом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне спасатели вытянули двоих красноярцев из-под баржи — им угрожала смертельная опасность, сообщают в КГКУ «Спасатель».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне спасатели вытянули двоих красноярцев из-под баржи — им угрожала смертельная опасность, сообщают в КГКУ «Спасатель».

Мужчины вышли на воду на резиновой лодке с мотором, но в какой-то момент техника вышла из строя и судно начало уносить течением. В районе Октябрьского моста лодку затянуло под баржу.

На место происшествия выехали сразу две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью спасательного круга мужчин вытащили, а затем доставили на сушу, оказали помощь и передали родственникам.