Двоих красноярцев чуть насмерть не задавило баржей под Октябрьским мостом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне спасатели вытянули двоих красноярцев из-под баржи — им угрожала смертельная опасность, сообщают в КГКУ «Спасатель».
Мужчины вышли на воду на резиновой лодке с мотором, но в какой-то момент техника вышла из строя и судно начало уносить течением. В районе Октябрьского моста лодку затянуло под баржу.
На место происшествия выехали сразу две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью спасательного круга мужчин вытащили, а затем доставили на сушу, оказали помощь и передали родственникам.