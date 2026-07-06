Фестиваль боди-арта «Таёжная столица» впервые пройдёт в Комсомольске-на-Амуре

Конкурсная программа разделена на несколько категорий: детская, подростковая, любительская, профессиональная и корпоративная. Для участников любительских категорий участие в фестивале будет бесплатным. Организаторы также подчеркивают, что проект открыт для всех желающих независимо от уровня подготовки.