Фестиваль боди-арта «Таёжная столица» впервые пройдёт в Комсомольске-на-Амуре

25 июля набережная Комсомольска-на-Амуре станет открытым творческим пространством, где зрители смогут наблюдать, как мастера создают художественную роспись по телу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в городе юности впервые состоится международный фестиваль боди-арта «Таежная столица».
Участникам предстоит воплотить в живых картинах образы, навеянные таежной природой, Амуром, архитектурой Комсомольска-на-Амуре, историей освоения региона и его индустриальным наследием. Зрители смогут наблюдать за рождением уникальных работ, общаться с авторами и знакомиться с боди-артом как самостоятельным направлением современного искусства.
Конкурсная программа разделена на несколько категорий: детская, подростковая, любительская, профессиональная и корпоративная. Для участников любительских категорий участие в фестивале будет бесплатным. Организаторы также подчеркивают, что проект открыт для всех желающих независимо от уровня подготовки.
Отдельное направление посвящено предприятиям города. Корпоративные команды смогу представить художественные проекты, отражающие профессии, технологии, историю заводов и их вклад в развитие Комсомольска-на-амуре как одного из крупнейших промышленных центров России.
Подробная информация, положение фестиваля и форма подачи заявок доступны на официальном сайте: таежнаястолица.рф.