В Комсомольске-на-Амуре мужчина забыл кошелёк на банкомате и лишился денег

В Комсомольске-на-Амуре полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами и банковскими картами. Потерпевший по рассеянности оставил портмоне прямо на банкомате. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МВД России по Комсомольску-на-Амуре, в отдел полиции № 3 обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что у него похитили кошелёк с платёжными картами и наличными, ущерб составил около 21 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 27-летнего подозреваемого, который признался в содеянном.
Выяснилось, что заявитель находился в отделении банка и положил кошелёк на банкомат. Завершив операцию, он вышел из помещения. В этот же момент в фойе зашёл подозреваемый, обнаружил оставленный кошелёк и забрал его. Из портмоне он вытащил 15 тысяч рублей наличными и платёжные карты, после чего выбросил аксессуар. Похищенные деньги и карты фигурант потратил на продукты в магазинах города. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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