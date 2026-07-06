В Комсомольске-на-Амуре мужчина забыл кошелёк на банкомате и лишился денег

Выяснилось, что заявитель находился в отделении банка и положил кошелёк на банкомат. Завершив операцию, он вышел из помещения. В этот же момент в фойе зашёл подозреваемый, обнаружил оставленный кошелёк и забрал его. Из портмоне он вытащил 15 тысяч рублей наличными и платёжные карты, после чего выбросил аксессуар. Похищенные деньги и карты фигурант потратил на продукты в магазинах города. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.