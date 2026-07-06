В России предлагают ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности необходимо ввести в России.
Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Я считаю, что необходимо обязательно ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. И выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей».
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что подобная мера станет не только значимым подарком к главному семейному празднику, но и весомой финансовой поддержкой.
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые считались на Руси покровителями семьи и брака.
Напомним, ранее Гриб призвал сделать 8 июля выходным для многодетных родителей.