В России предлагают ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности

Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Я считаю, что необходимо обязательно ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. И выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей».