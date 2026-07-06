Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля

Львов ждет благоприятный день для творчества и самовыражения. Утром лучше не браться за сложные задачи: составьте планы на день. В обед появится вдохновение для завершения давних дел. Не тратьте силы на споры: вы никого не переубедите. Вечером можно пойти на свидание или в кино.