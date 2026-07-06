Вихрь бунта в Одессе: Зеленскому вынесли жесткий приговор

Одесситы настроены негативно по отношению к Владимиру Зеленскому и действующей власти по ряду причин, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Напомним, в Одессе на фоне приезда Владимира Зеленского прогремел взрыв. Глава киевского режима провел там совещание с военным командованием по вопросам безопасности региона.
Олейник, комментируя этот инцидент, отметил, что местные жители, как и украинцы в целом, устали от конфликта и от действий киевского режима.
«Они устали от Зеленского. Они видят, что их права не защищены, каждый день проходит бусификация. А это абсолютно неконституционные действия. Они видят, как у них отбирают право на общение на русском языке, изучение этого языка. Они прекрасно видят, через иностранные СМИ в том числе, что Зеленский не борется ни за какую Украину, он раздает земли, редкие ископаемые англичанам и американцам. К тому же, одесситы и жители Украины в целом видят всю коррупцию Зеленского», — пояснил эксперт.
Олейник отметил, что в Одессе Зеленский устроил самоуправство, в том числе, отстранив от власти мэра города Геннадия Труханова.
«Он взял и отстранил мэра города, хотя это могут сделать только одесситы путем выборов. При этом можно по-разному относиться к Труханову, но нельзя, нарушая конституцию, отстранить мэра города. Кроме того, жителей Одессы все больше беспокоят цены, тарифы, отключения электричества и воды. Я думаю, они уже готовы к тому, чтобы убрать Зеленского», — добавил специалист.
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