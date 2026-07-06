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Вихрь бунта в Одессе: Зеленскому вынесли жесткий приговор

В Одессе, а фоне приезда Зеленского прогремел взрыв. Что известно о настроениях местных жителей в отношении действующей власти — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Одесситы настроены негативно по отношению к Владимиру Зеленскому и действующей власти по ряду причин, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Напомним, в Одессе на фоне приезда Владимира Зеленского прогремел взрыв. Глава киевского режима провел там совещание с военным командованием по вопросам безопасности региона.

Олейник, комментируя этот инцидент, отметил, что местные жители, как и украинцы в целом, устали от конфликта и от действий киевского режима.

«Они устали от Зеленского. Они видят, что их права не защищены, каждый день проходит бусификация. А это абсолютно неконституционные действия. Они видят, как у них отбирают право на общение на русском языке, изучение этого языка. Они прекрасно видят, через иностранные СМИ в том числе, что Зеленский не борется ни за какую Украину, он раздает земли, редкие ископаемые англичанам и американцам. К тому же, одесситы и жители Украины в целом видят всю коррупцию Зеленского», — пояснил эксперт.

Олейник отметил, что в Одессе Зеленский устроил самоуправство, в том числе, отстранив от власти мэра города Геннадия Труханова.

«Он взял и отстранил мэра города, хотя это могут сделать только одесситы путем выборов. При этом можно по-разному относиться к Труханову, но нельзя, нарушая конституцию, отстранить мэра города. Кроме того, жителей Одессы все больше беспокоят цены, тарифы, отключения электричества и воды. Я думаю, они уже готовы к тому, чтобы убрать Зеленского», — добавил специалист.

Ранее стало известно, кому помешал подорванный в Монако украинский олигарх Ермолаев.

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Биография Геннадия Труханова
Геннадий Леонидович Труханов — украинский государственный и политический деятель, долгое время занимавший должность главы Одессы — крупного портового города на юге Украины. Он также был народным депутатом и имеет опыт работы в органах местной власти, пока в 2025 году с ним не приключился скандал.
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