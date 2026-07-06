Вихрь бунта в Одессе: Зеленскому вынесли жесткий приговор

«Они устали от Зеленского. Они видят, что их права не защищены, каждый день проходит бусификация. А это абсолютно неконституционные действия. Они видят, как у них отбирают право на общение на русском языке, изучение этого языка. Они прекрасно видят, через иностранные СМИ в том числе, что Зеленский не борется ни за какую Украину, он раздает земли, редкие ископаемые англичанам и американцам. К тому же, одесситы и жители Украины в целом видят всю коррупцию Зеленского», — пояснил эксперт.