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Предпринимателям из Красноярска рассказали, как грамотно разрешить спор с подрядчиком

Разногласия между юридическими лицами могут возникнуть практически в любой сфере бизнеса — от оказания услуг и поставок оборудования до реализации крупных инвестиционных проектов.

Разногласия между юридическими лицами могут возникнуть практически в любой сфере бизнеса — от оказания услуг и поставок оборудования до реализации крупных инвестиционных проектов. По словам специалистов ГК «Национальная юридическая коллегия», одним из инструментов, позволяющих объективно оценить ситуацию и разрешить спор, является независимая экспертиза.

В практике юристов был показательный случай: в ГК «НЮК» обратились представители двух коммерческих организаций, между которыми возник спор после завершения строительных работ на промышленном объекте. Подрядчик предъявил документы на оплату выполненных работ, однако заказчик усомнился в достоверности расчётов и заявил о существенном завышении стоимости. Стороны длительное время обменивались претензиями, но прийти к соглашению не смогли.

Для того чтобы разобраться в ситуации, специалисты ГК «Национальная юридическая коллегия» привлекли к работе экспертов. Специалисты провели исследование сметной и исполнительной документации: проанализировали локальные сметы, акты выполненных работ, ведомости объёмов работ, условия договора и применённые коэффициенты.

Проверка выявила ряд расхождений. Оказалось, что часть работ действительно была предъявлена к оплате в объёмах, которые не подтверждались документами. В итоге стороны получили объективную оценку стоимости проекта и смогли перейти от взаимных обвинений к обсуждению конкретных цифр.

«Когда речь идёт о крупных строительных контрактах, любые разногласия по стоимости работ могут обернуться серьёзными финансовыми потерями. Независимая экспертиза позволяет установить фактические объёмы и стоимость работ, а также сформировать доказательственную базу для переговоров или судебного разбирательства. Нередко именно на этом этапе определяется дальнейший порядок расторжения договора либо возможность сохранить деловые отношения», — пояснил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.

В ГК «Национальная юридическая коллегия» отмечают, что подобные конфликты гораздо выгоднее предотвращать, чем экстренно устранять их последствия. Своевременный юридический аудит позволяет выявить потенциальные риски ещё до возникновения споров, а абонентское обслуживание обеспечивает бизнесу постоянную высококвалифицированную правовую поддержку без необходимости содержать собственный юридический отдел.

Подробно узнать об услугах ГК «НЮК» и получить консультацию можно на сайте компании, по телефону: 8 (800) 550−13−02, а также в Telegram (@Ndz2014) и «Максе» по номеру: 8 902 929−44−10. Связаться с экспертами и заказать исследование: 8 (800) 550−23−09.

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