Предпринимателям из Красноярска рассказали, как грамотно разрешить спор с подрядчиком

В практике юристов был показательный случай: в ГК «НЮК» обратились представители двух коммерческих организаций, между которыми возник спор после завершения строительных работ на промышленном объекте. Подрядчик предъявил документы на оплату выполненных работ, однако заказчик усомнился в достоверности расчётов и заявил о существенном завышении стоимости. Стороны длительное время обменивались претензиями, но прийти к соглашению не смогли.