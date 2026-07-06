Генерал Попов раскрыл новую тактику атак ВСУ на регионы РФ

ПВО в Ростовской области отразили комбинированную атаку ракет и дронов ВСУ в ночь на 5 июля. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов раскрыл особенности тактики противника.
«Они манёвренно доставляют пусковую установку как можно ближе к ЛБС. Делается это или в ночное время, или в предрассветные часы. У противника есть еще две-три резервные точки пуска. Как только они определяют, на какой из них будет возможность остановиться, где ближе, где удобнее, так они осуществляют пуск. Они могут использовать для размещения пусковых установок какие-то особенные укрытия, где затруднено их обнаружение. Это может быть промзона, территория, где недавно прошли боевые действия, было большое задымление», — сказал он.
Военный эксперт объяснил, что расчеты по месту и времени запуска ракет и дронов для ВСУ выполняют западные специалисты.
«Просчитывают это все, конечно, не специалисты украинских вооружённых сил, а специалисты-добровольцы или инструкторы, которые там работают со стороны и Великобритании, и Германии, и Франции, других западных стран. Они получают опыт эксплуатации определённой техники, нарабатывают опыт тактики применения, проверяют свои системы», — уточнил собеседник издания.
Ранее генерал-майор Попов объяснил, откуда ВСУ запустили ракеты и дроны для попытки удара по Ростовской область.