Генерал Попов раскрыл новую тактику атак ВСУ на регионы РФ

«Они манёвренно доставляют пусковую установку как можно ближе к ЛБС. Делается это или в ночное время, или в предрассветные часы. У противника есть еще две-три резервные точки пуска. Как только они определяют, на какой из них будет возможность остановиться, где ближе, где удобнее, так они осуществляют пуск. Они могут использовать для размещения пусковых установок какие-то особенные укрытия, где затруднено их обнаружение. Это может быть промзона, территория, где недавно прошли боевые действия, было большое задымление», — сказал он.