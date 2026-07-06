Хабаровчане пожаловались на состояние дворов на Калараша, Союзной и Краснореченской

Так, представители краевой госжилинспекции проверяют те дворы, на которые в ведомство поступали жалобы от местных жителей. В частности, начальник краевой госжилинспекции Сергей Распутин посетил несколько хабаровских дворов и проверил на месте, как там обстоят дела. К примеру, во дворе домов № 27, № 25 и № 23 на улице Калараша в целом чисто и ухожено, но там оказались автомобильные покрышки, которые нужно убрать. Во дворе дома № 29 на улице Союзной инспекция застала грязные подъезды и нескошенную траву. Больше всего жалоб на работу управляющей компании накопилось у жителей дома № 53 на улице Краснореченской. В списке претензий граждан — парковки машин на газонах, состояние мусорной площадки и детской площадки, а также разбитое ограждение палисадника, разбитая дорога во дворе и проблемы с вентиляцией. Еще через неделю специалисты краевой госжилинспекции проверят то, как управляющие компании устранили все замечания, зафиксированные в ходе этого объезда. В случае необходимости нерадивым управляющим компаниям выдадут предписания и могут выписать штрафы.