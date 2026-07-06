Хабаровский музыкальный театр закрыл 100-й сезон премьерой «Восточный экспресс»

3 июля на сцене ОДОРА состоялась премьера музыкального детектива «Восточный экспресс» по мотивам романа Агаты Кристи. Этой постановкой театр завершил свой 100-й театральный сезон. В центре сюжета — знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, расследующий убийство богатого негоцианта в вагоне поезда, застрявшего в снежном заносе. Роль детектива исполнили заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов и артист-вокалист Никита Рыкунов. Убитого Рэтчетта сыграли заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов и артист-вокалист Дмитрий Злобин. «Только представьте: пошивочный участок театра сшил к этому спектаклю свыше 450 деталей костюмов, а количество реквизита даже сложно посчитать. Артисты, цеха, службы и отделы театра вложили в этот спектакль весь свой талант, энергию и душу», − поделился художественный руководитель театра Никита Туранов. В новом, 101-м театральном сезоне зрители вновь смогут увидеть «Восточный экспресс» — показы запланированы на 18 и 19 сентября 2026 года.