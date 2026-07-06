Нож в грудь во время застолья: пьяная женщина ранила сожителя в Биробиджане

2 июля 2026 года в квартире на Кавказской улице 42-летняя местная жительница распивала спиртное вместе с сожителем. Между ними возник конфликт, в ходе которого она нанесла мужчине удар ножом в область груди. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь — сама нападавшая вызвала скорую. Женщине предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд заключил ее под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.