Лучшие художники-аниматоры страны приедут в Хабаровск на финал чемпионата ArtMasters

10 лучших молодых художников-аниматоров страны попали в финальный этап Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который пройдет в Хабаровске. Благодаря инициативе команды Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» город станет площадкой проведения финальных испытаний в одной из ключевых компетенций чемпионата. В этом сезоне «Анимур» — один из партнеров компетенции «Художник-аниматор» благодаря поддержке министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края. «В прошлом году я попала в финал ArtMasters в компетенции “художник по гриму”. Этот опыт научил меня главному: чемпионат — это не про соревнование, а про людей, которые на несколько дней становятся семьей», — отметила исполнительный директор фестиваля «Анимур» Софья Лисеенко. Уже в августе в Хабаровске соберутся сильнейшие художники-аниматоры, эксперты индустрии и представители крупнейших анимационных студий. Финалисты примут участие в конкурсных испытаниях, поработают с ведущими экспертами отрасли, пройдут образовательную программу и представят свои навыки профессиональному сообществу.