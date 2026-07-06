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Водитель легковушки врезался в припаркованный автобус в Комсомольске

Днем 5 июля у дома № 11 по проспекту Интернациональный 49-летний водитель на Toyota Prius столкнулся с припаркованным автобусом Hyundai Super Aero City. В результате пострадали два пассажира легковушки. 43-летний мужчина с травмами головы госпитализирован. Второй пассажир в возрасте 46 лет был пристегнут и отделался повреждениями лица, госпитализация ему не потребовалась. Водитель Toyota Prius отказался.

Днем 5 июля у дома № 11 по проспекту Интернациональный 49-летний водитель на Toyota Prius столкнулся с припаркованным автобусом Hyundai Super Aero City. В результате пострадали два пассажира легковушки. 43-летний мужчина с травмами головы госпитализирован. Второй пассажир в возрасте 46 лет был пристегнут и отделался повреждениями лица, госпитализация ему не потребовалась. Водитель Toyota Prius отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составлены административные протоколы.