Водитель легковушки врезался в припаркованный автобус в Комсомольске

Днем 5 июля у дома № 11 по проспекту Интернациональный 49-летний водитель на Toyota Prius столкнулся с припаркованным автобусом Hyundai Super Aero City. В результате пострадали два пассажира легковушки. 43-летний мужчина с травмами головы госпитализирован. Второй пассажир в возрасте 46 лет был пристегнут и отделался повреждениями лица, госпитализация ему не потребовалась. Водитель Toyota Prius отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составлены административные протоколы.