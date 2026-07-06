В России вводят новый ГОСТ: на что он будет действовать

Новый государственный стандарт на классическое пиво вступит в силу в России с 1 января 2027 года. Об этом сообщили в Росстандарте.
Требования закреплены в ГОСТ Р 72295−2025 «Пиво. Общие технические условия». Документ начнет действовать с начала 2027 года, при этом его разрешено применять досрочно.
Стандарт распространяется на классическое пиво, включая светлое, темное, пшеничное и безалкогольное, однако не касается специального пива.
По способу обработки пиво может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным осветленным, нефильтрованным неосветленным, а также обеспложенным.
Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который также вступил в силу с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает требования к сырью, упаковке, маркировке и показателям безопасности напитка.