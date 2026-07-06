Мошенники похитили почти 1 млрд тенге у жителей Шымкента

В этих ролях они убеждают оформить кредиты, перевести деньги на так называемые «безопасные счета» или сообщить коды из SМS. Теперь для большей убедительности они все чаще используют возможности искусственного интеллекта. Подделывают голос и даже создают реалистичные видеоизображения известных людей.