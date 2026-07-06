Жительница Красноярского края засудила московского застройщика за уменьшение площади квартиры на 1,2 кв. м

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли дольщице из Бородина вернуть деньги за недополученные квадратные метры и получить компенсацию за нарушение потребительских прав.
В 2022 году женщина заключила договор участия в строительстве трехкомнатной квартиры проектной площадью 92,2 кв. м. в столичном ЖК на берегу Москвы-реки и произвела полную оплату. Весной 2025 года застройщик сообщил о завершении строительства и о готовности жилья к передаче. Но согласно представленному техническому плану площадь квартиры уменьшилась до 91 кв. м.
Женщина неоднократно обращалась в фирму с требованием вернуть деньги за недостающую площадь, однако безрезультатно. Тогда она пожаловалась в Роспотребнадзор.
«Изучив договор, специалисты установили, что требования потребителя полностью обоснованы. Согласно условиям, при изменении площади более чем на 0,5 кв. м стороны производят перерасчет стоимости разницы площадей, который осуществляется по цене за один квадратный метр, установленный договором. Специалисты Управления представили интересы потребителя в суде», — рассказали в ведомстве.
Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу женщины с ООО «СЗ “Стадион Спартак” 356 312 рублей, в том числе: 278 958 рублей — деньги по договору участия в долевом строительстве; 53 407 рублей — проценты за пользование чужими средствами; 10 000 рублей — моральный вред и 13 947 рублей штрафа. Решение вступило в законную силу.