Жительница Красноярского края засудила московского застройщика за уменьшение площади квартиры на 1,2 кв. м

В 2022 году женщина заключила договор участия в строительстве трехкомнатной квартиры проектной площадью 92,2 кв. м. в столичном ЖК на берегу Москвы-реки и произвела полную оплату. Весной 2025 года застройщик сообщил о завершении строительства и о готовности жилья к передаче. Но согласно представленному техническому плану площадь квартиры уменьшилась до 91 кв. м.