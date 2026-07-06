Музейный квартал на Парижской Коммуны готов на 25%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов проверил ход строительства Музейного квартала на улице Парижской Коммуны. Квартал строится внутри «Доходного дома И. Г. Гадалова». Сейчас объект готов на четверть.
Сейчас полностью завершены демонтажные работы, усилен фундамент. Активно ведутся монтаж несущих балок и укрепление конструкций здания. Завершаются археологические исследования. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу крыши.
Напомним, объект строится к 400-летию Красноярска.