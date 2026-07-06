Музейный квартал на Парижской Коммуны готов на 25%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов проверил ход строительства Музейного квартала на улице Парижской Коммуны. Квартал строится внутри «Доходного дома И. Г. Гадалова». Сейчас объект готов на четверть.