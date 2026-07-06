Боевиков НАТО настиг позор в Запорожье: главная новость СВО 6 июля

«В уничтоженных блиндажах, возможно, находился пункт управления, то есть в момент удара там мог быть начальствующий состав. Там могли быть и операторы дронов. Есть информация, что речь может идти и об иностранцах. Это не просто наемники, пушечное мясо, которым сейчас разбавляют украинские формирования, а достаточно высокие чины, инструкторы или советники. У противника есть интерес к изучению опыта применения вооружений, которые западные партнеры поставляют ВСУ», — уточнил Джерелиевский.