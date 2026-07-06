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Боевиков НАТО настиг позор в Запорожье: главная новость СВО 6 июля

Блиндажи ВСУ в Запорожской области успешно уничтожила артиллерия группировки войск «Восток». В этих укреплениях, как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, могли находиться советники НАТО и командиры ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Артиллерия группировки войск «Восток» нанесла серию ударов осколочно-фугасными снарядами по опорным пунктам и блиндажам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве особо подчеркнули: координаты целей были установлены в результате воздушной разведки.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, что для выявления подобных объектов используется, в том числе, агентурная разведка.

«Среди самих украинских военных все больше людей, готовых сотрудничать с нами. Информацию мы получаем достаточно оперативно. Сейчас предельно отработаны механизмы между получением информации и ее реализацией», — сказал он.

Военный эксперт объяснил, что в уничтоженных блиндажах, по поступающей информации, могли находиться в момент удара советники НАТО.

«В уничтоженных блиндажах, возможно, находился пункт управления, то есть в момент удара там мог быть начальствующий состав. Там могли быть и операторы дронов. Есть информация, что речь может идти и об иностранцах. Это не просто наемники, пушечное мясо, которым сейчас разбавляют украинские формирования, а достаточно высокие чины, инструкторы или советники. У противника есть интерес к изучению опыта применения вооружений, которые западные партнеры поставляют ВСУ», — уточнил Джерелиевский.

По его словам, речь может идти о дронах Hornet американского производства.

«Западным специалистам явно очень интересно отслеживать результаты их применения, боевой опыт их использования. Тут надо учитывать, что именно с территории оккупированной части Запорожской области киевский режим пытается наносить удары по коммуникациям, которые связывают материковую часть с Крымом, и по самому полуострову», — добавил он.

Запад продолжает использовать Украину как полигон для испытания своего новейшего оружия. Однако для западных специалистов, сопровождающих и контролирующих применение вооружения, поездка на Украину зачастую становится билетом в один конец. Они возвращаются на родину в пластиковых коробках.

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