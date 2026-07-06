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Военные Израиля задержали десятки граждан, пытавшихся попасть в САР

Военные Израиля задержали несколько десятков человек, которые попытались пересечь границу с Сирийской Арабской Республикой, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Источник: Аргументы и факты

Военные Израиля задержали несколько десятков человек, которые попытались пересечь границу с Сирийской Арабской Республикой, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Военнослужащие уточнили, что речь идёт о гражданах Израиля.

«Десятки израильских граждан попытались пересечь границу и попасть на территорию Сирии. Солдаты ЦАХАЛ были отправлены на место, где они пресекли попытки граждан перейти границу и задержали их», — говорится в сообщении.

Задержанные были переданы полиции Израиля.

Напомним, в июне в небе над Дамаском произошли взрывы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война на Ближнем Востоке будет бесконечной. По его словам, Израиль силён как никогда.

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