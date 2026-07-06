В Хабаровске в микрорайоне Горького открыли новый центр по работе с населением «Исток».Ранее жители обращались к главе города с просьбой открыть такой центр на территории микрорайона. Ремонт помещений и приобретение оборудования финансировались из муниципального бюджета, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Сегодня в Хабаровске подобные центры функционируют в 15 административных зданиях. Ранее жителям микрорайона имени Горького было неудобно добираться в центр города или другие районы, чтобы провести время с интересом и пользой. Я благодарен нашим ветеранам за их неравнодушие, за то, что они обратились ко мне. Это учреждение предназначено не только для пожилых, но и для людей всех возрастов. Здесь каждый найдёт занятие по душе: творчество, спорт, игры, обучение компьютерной грамоте», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В Хабаровске открыли новый центр по работе с населением в микрорайоне Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли новый центр по работе с населением в микрорайоне Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли новый центр по работе с населением в микрорайоне Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли новый центр по работе с населением в микрорайоне Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли новый центр по работе с населением в микрорайоне Горького. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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В рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья» в центре начнут работать группы для людей старшего возраста. На торжественном открытии директору центра «Исток» Анастасии Борщеговской вручили подарочный сертификат на 300 тысяч рублей — на эти средства будет приобретена мебель, инвентарь и другое необходимое оборудование.
«Большое спасибо администрации города и Сергею Анатольевичу за открытие этого центра в нашем микрорайоне. Для ветеранов это очень важно — иметь удобное место для занятий аэробикой и активного отдыха, чтобы поддерживать здоровье и хорошее настроение. Для меня очень важно двигаться и чувствовать себя бодрой. А главное, что здесь можно и с подругами пообщаться, и новые интересные дела найти», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц центра Татьяна Катридж.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на ремонт здания Центра работы с населением на Красной Речке выделили около 38 млн рублей. Здание бывшего Дома офицеров Советской Армии, которому через два года исполнится 90 лет, впервые за свою историю пройдет комплексную модернизацию.