В Хабаровске открыли новый центр по работе с населением в микрорайоне Горького

«Сегодня в Хабаровске подобные центры функционируют в 15 административных зданиях. Ранее жителям микрорайона имени Горького было неудобно добираться в центр города или другие районы, чтобы провести время с интересом и пользой. Я благодарен нашим ветеранам за их неравнодушие, за то, что они обратились ко мне. Это учреждение предназначено не только для пожилых, но и для людей всех возрастов. Здесь каждый найдёт занятие по душе: творчество, спорт, игры, обучение компьютерной грамоте», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.