Жительница Красноярского края засудила московского застройщика

Весной 2025 года дом был достроен. Но, получив технический паспорт, женщина удивилась: площадь ее квартиры уменьшилась до 91 квадратного метра. А где остальное? Переговоры по-хорошему ни к чему не привели, фирма отказалась вернуть деньги за пропавший квадрат. А ведь по условиям при изменении площади более чем на 0,5 квадратных метра стороны производят перерасчет стоимости разницы площадей, который осуществляется по цене за один квадратный метр, установленный договором.