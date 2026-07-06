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Жительница Красноярского края засудила московского застройщика

За пропажу одного квадратного метра застройщик вернет сибирячке 356 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница города Бородино выиграла суд у московского застройщика. Помощь в этом оказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Женщина заключила договор долевого строительства трехкомнатной квартиры на берегу Москвы-реки в столице в 2022 году. Причем оплатила жилье полностью, по документам площадь должна была составить 92,2 квадратных метра.

Весной 2025 года дом был достроен. Но, получив технический паспорт, женщина удивилась: площадь ее квартиры уменьшилась до 91 квадратного метра. А где остальное? Переговоры по-хорошему ни к чему не привели, фирма отказалась вернуть деньги за пропавший квадрат. А ведь по условиям при изменении площади более чем на 0,5 квадратных метра стороны производят перерасчет стоимости разницы площадей, который осуществляется по цене за один квадратный метр, установленный договором.

Вопрос решили только в суде. В пользу истицы взыскано 356,3 тысячи рублей, в том числе: 279 тысяч разница стоимости, 53,4 тысячи — проценты за пользование чужими денежными средствами, 10 тысяч — моральный вред и почти 14 тысяч — штраф.

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