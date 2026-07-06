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Возвращения обязательных штампов о браке в паспорт не будет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Возвращения к обязательным штампам о браке в паспорте не будет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Возвращения к обязательным штампам о браке в паспорте не будет.

Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая: «Я думаю, что возвращения к печатям в паспорте не будет. Скорее даже, раньше активно велись разговоры, сейчас сошли на нет, но возможно, к ним вернутся, что бумажные паспорта уйдут в прошлое, поэтому вместе с ними вообще все печати уйдут».

Однако, по ее словам, если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, никто не сможет ему это запретить.

Буцкая отметила, что госорганы, которым нужна информация о браке граждан, и так имеют к ней доступ в реестровых записях. Поэтому возвращение к обязательным штампам стало бы «шагом назад».

С 2021 года отметки в паспортах РФ о браке и о наличии детей переведены в разряд необязательных.

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