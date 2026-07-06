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Походник Кулеш назвал главную сложность поиска Усольцевых в тайге

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. С тех пор не было найдено никаких следов. Местные жители в эксклюзивной беседе рассказали, что сейчас осложняет поиски семьи.

Источник: Аргументы и факты

Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края осложнены из-за поднявшейся растительности, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш.

Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от поселка Кутурчин Красноярского края. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись.

Их машина так и осталась стоять на окраине поселка. В мае этого года поиски возобновились, но результатов пока не принесли.

«В регионе сейчас жара и грозы, но это не столь существенно. Важнее то, что растительность поднялась и закрыла все следы, которые могли быть. Искать сейчас невозможно», — пояснил Кулеш.

Он также прокомментировал заявление старшего сына Ирины Усольцевой Данила Баталова о том, что его не допускают до поисков.

«Почему не пускают — понятия не имею. Район открытый, приезжай и ходи, ищи», — сказал эксперт.

Ранее Красноярский охотник объяснил странное заявление сына Усольцевых о поисках.