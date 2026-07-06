За 1,1 млрд отремонтируют мост через реку Оя в Красноярском крае

Федеральное управление «Сибуправтодор» объявило конкурс на капитальный ремонт моста через реку Оя на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Начальная цена контракта — 1,13 миллиарда рублей. Об этом сообщается на ЕИС «Закупки».
Работы разбиты на три этапа и должны завершиться к 30 октября 2028 года. Гарантийные сроки: на земляное полотно — 8 лет, на покрытие — 6 лет, на ограждение — 5 лет, на разметку — 1 год. Финансирование — из федерального бюджета, аванс — 20%.
Заявки принимаются до 21 июля, победителя определят 24 июля. Ремонт пройдёт на участке трассы, соединяющей Красноярск с Абаканом, Кызылом и границей Монголии.
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