За 1,1 млрд отремонтируют мост через реку Оя в Красноярском крае

Работы разбиты на три этапа и должны завершиться к 30 октября 2028 года. Гарантийные сроки: на земляное полотно — 8 лет, на покрытие — 6 лет, на ограждение — 5 лет, на разметку — 1 год. Финансирование — из федерального бюджета, аванс — 20%.