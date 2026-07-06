Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 1,1 млрд отремонтируют мост через реку Оя в Красноярском крае

«Сибуправтодор» ищет подрядчика.

Федеральное управление «Сибуправтодор» объявило конкурс на капитальный ремонт моста через реку Оя на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Начальная цена контракта — 1,13 миллиарда рублей. Об этом сообщается на ЕИС «Закупки».

Работы разбиты на три этапа и должны завершиться к 30 октября 2028 года. Гарантийные сроки: на земляное полотно — 8 лет, на покрытие — 6 лет, на ограждение — 5 лет, на разметку — 1 год. Финансирование — из федерального бюджета, аванс — 20%.

Заявки принимаются до 21 июля, победителя определят 24 июля. Ремонт пройдёт на участке трассы, соединяющей Красноярск с Абаканом, Кызылом и границей Монголии.

Ранее мы сообщали, что в 3 млрд рублей обойдётся реконструкция цирка в Красноярске.