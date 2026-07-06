В «Авито» назвали «зарплатную мечту» россиян

Еще 25% считают достойным ростом доход в 1,5−2 раза выше нынешнего при смене работы или расширении обязанностей. Мужчины чаще женщин готовы на амбициозный скачок в 2−3 раза (17% против 14%), а женщины чаще выбирают более осторожный сценарий роста в 1,5−2 раза (27% против 23%), уточняется в материалах.