В «Авито» назвали «зарплатную мечту» россиян

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Граждане России назвали доход в размере 184 тыс. рублей «зарплатой мечты». Об этом говорится в исследовании «Авито Рекламы» и «Авито Работы».
«В среднем желаемая зарплата составила 184 055 ₽/ мес. У мужчин этот показатель заметно выше — 198 676 ₽/ мес., у женщин — 170 813 ₽/мес.», — говорится в сообщении.
Свыше 300 тыс. рублей хотели бы зарабатывать 19% работающих респондентов, столько же — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Желаемый доход до 70 тыс. рублей назвали лишь 7% опрошенных, следует из материалов.
«Говоря о “зарплате мечты”, 26% работающих респондентов признались, что готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз», — указывается в исследовании.
Еще 25% считают достойным ростом доход в 1,5−2 раза выше нынешнего при смене работы или расширении обязанностей. Мужчины чаще женщин готовы на амбициозный скачок в 2−3 раза (17% против 14%), а женщины чаще выбирают более осторожный сценарий роста в 1,5−2 раза (27% против 23%), уточняется в материалах.
Исследование проводилось в июле среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет.