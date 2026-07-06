Кейн повторил рекорд сборной Англии по голам в плей-офф на ЧМ

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий Гарри Кейн повторил рекорд сборной Англии по футболу по количеству забитых мячей в матчах плей-офф на чемпионатах мира.
Он отметился голом в игре ⅛ финала против команды Мексики. Для Кейна это шестой забитый мяч во встречах на вылет. Столько же в истории сборной Англии забивал только Гари Линекер.
Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 85 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.
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