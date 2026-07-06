Учитель физики из Комсомольска-на-Амуре стала победителем всероссийской олимпиады

В Российской академии наук состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров III сезона профессиональной олимпиады «Лига лучших». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отличительной чертой конкурса является то, что в нем свои знания по школьным дисциплинам демонстрируют не ученики, а действующие педагоги.