Учитель физики из Комсомольска-на-Амуре стала победителем всероссийской олимпиады

В Российской академии наук состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров III сезона профессиональной олимпиады «Лига лучших». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отличительной чертой конкурса является то, что в нем свои знания по школьным дисциплинам демонстрируют не ученики, а действующие педагоги.
Организаторами олимпиады выступают Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» совместно с Госкорпорацией «Росатом», Российской академией наук, НИЦ «Курчатовский институт» и Объединенным институтом ядерных исследований. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ.
По итогам состязания дипломов и денежных премий удостоились 10 победителей и 18 призеров. Среди отмеченных наградой — Ольга Харламова, учитель физики лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре, которая также является сопредседателем регионального методического объединения учителей математики, физики и информатики.
Как отметили в оргкомитете, интерес к профессиональному состязанию среди педагогов растет с каждым годом. В нынешнем сезоне участниками «Лиги лучших» стали 3643 учителя из 88 регионов страны, что почти на 40% превышает показатели прошлого года.
Олимпиада «Лига лучших» проводится в несколько этапов и включает в себя решение сложных межпредметных задач, а также методические испытания, позволяющие оценить не только глубину знания предмета, но и педагогическое мастерство участников.