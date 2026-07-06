Аферисты выманили у хабаровской пенсионерки СНИЛС и развели её на 600 тысяч

В районе имени Лазо 78-летняя жительница Переяславки передала курьеру 600 тысяч рублей после звонков мошенников, которые выпытали её СНИЛС. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Сначала пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником госучреждения. Он сказал, что женщине якобы положен подарок, а для его получения попросил продиктовать страховой номер индивидуального лицевого счета. После этого разговор прервался.
Позже ей позвонили снова. На этот раз собеседник назвался сотрудником правоохранительной структуры и стал убеждать женщину, что её персональные данные попали к мошенникам. Чтобы «спасти» сбережения, пенсионерке предложили передать деньги курьеру.
Женщина выполнила указания и отдала 600 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.