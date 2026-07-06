В Хабаровском крае за сутки в трёх ДТП пострадали четыре человека

12 водителей не пропустили пешеходов на пешеходных переходах (статья 12.18 КоАП РФ). Семь из этих нарушений зафиксированы в Хабаровске. 13 пешеходов сами нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), пятеро из них — в краевой столице. Ещё 23 водителя сели за руль, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7 КоАП РФ), десять из них — в Хабаровске.