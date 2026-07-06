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В Красноярске по инициативе жителей создадут два новых сквера

Два новых сквера создадут в Советском районе Красноярска по инициативе активных жителей. Оба проекта были предложены самими красноярцами и получили.

Два новых сквера создадут в Советском районе Красноярска по инициативе активных жителей. Оба проекта были предложены самими красноярцами и получили финансирование в рамках программы «Инициативный проект». Сквер «У Лукоморья» (пр. Металлургов, 27 — ул. Николаева, 17): вместо небезопасной уже старой детской площадки появится современное пространство с качелями, локацией для подростков и велопарковкой. Обустроят здесь и новую закрытую площадку для сбора мусора, отмечает «ГородПрима». Сквер «Мир детства и заботы» (бульвар Солнечный, 7): здесь установят детскую площадку, лавочки, обустроят тротуары и новые места для парковки. Жители проявляют активный интерес к программе «Инициативный проект». Как отмечают в мэрии, горожане с большой ответственностью подходят к созданию эскизов, детально продумывают благоустройство и контролируют реализацию проектов.