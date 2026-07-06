В ЦАХАЛ заявили об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

«ЦАХАЛ нанёс точечный удар», — говорится в сообщении.
В Армии обороны Израиля заявили, что военные выявили бойцов «Хезболлы» в районе Аль-Укайда рядом с «зоной безопасности Израиля».
По данным Reuters, Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. При этом ВВС Израиля продолжили наносить удары по югу Ливана.
По словам командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаила Каани, ЦАХАЛ столкнётся с повторением того, что произошло в 2000 году, если военные Израиля самостоятельно не покинут территорию юга Ливана.