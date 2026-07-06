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В ЦАХАЛ заявили об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

Военные Израиля нанесли удар по группе бойцов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

Источник: Аргументы и факты

Военные Израиля нанесли удар по группе бойцов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ нанёс точечный удар», — говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля заявили, что военные выявили бойцов «Хезболлы» в районе Аль-Укайда рядом с «зоной безопасности Израиля».

По данным Reuters, Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. При этом ВВС Израиля продолжили наносить удары по югу Ливана.

По словам командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаила Каани, ЦАХАЛ столкнётся с повторением того, что произошло в 2000 году, если военные Израиля самостоятельно не покинут территорию юга Ливана.

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