Жители Лондона предпочли футбол сну во время ночного матча сборной

Обычно пабы в Соединенном Королевстве закрываются в 23:30 по местному времени, однако из-за матча ⅛ финала чемпионата мира их работа была продлена. Один из болельщиков рассказал корреспонденту ТАСС, что договорился о смещении рабочего дня на пару часов, чтобы иметь возможность посмотреть матч английской сборной. Ранее в некоторых школах Англии учащимся также разрешили прийти на уроки попозже.