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Жители Лондона предпочли футбол сну во время ночного матча сборной

Матч, который проходит в Мехико, начался с задержкой на час из-за непогоды.

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Сотни пабов в Лондоне оказались полностью забиты в ночь на 6 июля во время игры сборной Англии против национальной команды Мексики на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

Матч, который проходит в Мехико, начался с задержкой на час из-за непогоды — в 02:00 по Лондону (04:00 мск). Несмотря на позднее время игры и предстоящее начало рабочей недели, питейные заведения в британской столице заполонили поклонники сборной Англии. Похожая ситуация наблюдается и в других городах страны.

Обычно пабы в Соединенном Королевстве закрываются в 23:30 по местному времени, однако из-за матча ⅛ финала чемпионата мира их работа была продлена. Один из болельщиков рассказал корреспонденту ТАСС, что договорился о смещении рабочего дня на пару часов, чтобы иметь возможность посмотреть матч английской сборной. Ранее в некоторых школах Англии учащимся также разрешили прийти на уроки попозже.

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