155 сортов лилейников расцвели в Никитском ботаническом саду

В главной экспозиции, расположенной в Верхнем парке Арборетума, расцвели 155 сортов этого дивного цветка.
«Дневная лилия» — ещё одно название лилейника, или гемерокалиса. Его цветки действительно похожи на лилии. Каждый живёт всего один день, ему на смену распускаются новые, поэтому каждый день выставка неповторима.
Лилейник цветёт в самые жаркие месяцы года, то есть полюбоваться уникальной коллекцией можно будет до конца лета, сообщает в МАХ канал Республика Крым |Z| Официально.
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