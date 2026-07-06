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155 сортов лилейников расцвели в Никитском ботаническом саду

В Никитском ботаническом саду начался сезон лилейников.

Источник: МАХ канал Республика Крым |Z| Официально

В главной экспозиции, расположенной в Верхнем парке Арборетума, расцвели 155 сортов этого дивного цветка.

«Дневная лилия» — ещё одно название лилейника, или гемерокалиса. Его цветки действительно похожи на лилии. Каждый живёт всего один день, ему на смену распускаются новые, поэтому каждый день выставка неповторима.

Лилейник цветёт в самые жаркие месяцы года, то есть полюбоваться уникальной коллекцией можно будет до конца лета, сообщает в МАХ канал Республика Крым |Z| Официально.

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