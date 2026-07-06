Ночь творилы: прокуратура предупредила красноярцев об ответственности за хулиганство

Прокуратура Красноярского края предупреждает об ответственности, которая может наступить после «шалостей» в ночь творилы. В канун дня Ивана Купалы, в ночь с 6 на 7 июля, во времена язычества принято было устраивать беспорядок на улицах и во дворах соседей. Одной из самых частых забав в ночь творилы было перегораживание улиц и развал поленниц или хозяйственных принадлежностей. Считалось, что в это время нечисть может переходить из своего мира в человеческий, и кавардак должен был показать, что в этом селе или городке ей делать уже нечего. Традиция сохранялась долгие годы и после язычества и даже докатилась до наших дней, не имея под собой уже религиозной базы, превратившись в простое хулиганство. В современном видении некоторых людей изначально народные забавы в виде безобидных шалостей превратились в умышленную порчу и уничтожение чужого имущества, — предупреждают в Красноярской краевой прокуратуре. В ведомстве напомнили, что за порчу чужого имущества, в том числе и в ночь творилы, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Если ущерб не превышает 5 000 рублей, можно отделаться штрафом от 300 до 500 рублей. При более серьезном ущербе наступает уголовная ответственность. Штраф может доходить до 40 000 рублей или трехмесячной заработной платы осужденного. Также предусмотрена ответственность в виде принудительных работ или лишения свободы до 2 лет. Ужесточить приговор могут такие факторы, как мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и т. д. Добавим, граффити кодекс расценивает не как невинную забаву, а как вандализм.