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В вузах Крыма доступно 366 бюджетных мест

И это места только в образовательных учреждениях сферы культуры и искусств Крыма.

Источник: НИА Крым

В целом регион присоединился ко вступительной кампании.

На предстоящий учебный год в них утверждены 366 бюджетных мест.

Из них 32 — в Крымском художественном училище имени Н. С. Самокиша, 70 — в Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, 249 — в Крымском университете культуры, искусств и туризма, 15 — в Театральном колледже, сообщает в МАХ канал Республика Крым |Z| Официально.

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