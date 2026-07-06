В вузах Крыма доступно 366 бюджетных мест

В целом регион присоединился ко вступительной кампании.
На предстоящий учебный год в них утверждены 366 бюджетных мест.
Из них 32 — в Крымском художественном училище имени Н. С. Самокиша, 70 — в Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, 249 — в Крымском университете культуры, искусств и туризма, 15 — в Театральном колледже, сообщает в МАХ канал Республика Крым |Z| Официально.
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