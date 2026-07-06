В Красноярске объявили фотоконкурс «Образы Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный кинофестиваль СибирьДОК объявил прием работ на фотоконкурс «Образы Сибири». Участникам предлагают показать Сибирь через природу, городские и сельские пейзажи, портреты жителей, бытовые сцены, культурные события, историческое наследие и традиционные промыслы.
Принять участие могут авторы, которые готовы представить живой и точный визуальный образ сибирской земли. Один участник может подать не более трех фотографий.
Прием заявок продлится с 1 июля по 31 августа 2026 года включительно. Главный приз — сертификат от «Бинара» на аренду техники на 20 тысяч рублей и беспроводной микрофон Saramonic ULTRA.
Лучшие работы покажут в Музейном центре «Площадь Мира». Регламент конкурса и форма заявки опубликованы на сайте СибирьДОК.
IV Международный кинофестиваль СибирьДОК предварительно пройдет с 27 ноября по 6 декабря 2026 года.
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