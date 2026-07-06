Туристы застряли ночью на реке Мана из-за сломавшейся лодки и медведей

Случай произошел поздно вечером 5 июля. Путь туристов от поселка Береть в сторону Усть-Маны прервался всего через четыре километра из-за того, что двигатель моторной лодки внезапно вышел из строя. Пытаясь добраться до берега на веслах, они столкнулись с пугающей встречей: в прибрежной зоне были медведица с медвежонком. Во время паники и попытки уйти подальше от диких животных лодка уткнулась носом в скалу.