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Туристы застряли ночью на реке Мана из-за сломавшейся лодки и медведей

В Красноярском крае спасатели пришли на помощь мужчине и женщине, которые попали в беду во время сплава на моторной лодке по Мане.

В Красноярском крае спасатели пришли на помощь мужчине и женщине, которые попали в беду во время сплава по Мане.

Случай произошел поздно вечером 5 июля. Путь туристов от поселка Береть в сторону Усть-Маны прервался всего через четыре километра из-за того, что двигатель моторной лодки внезапно вышел из строя. Пытаясь добраться до берега на веслах, они столкнулись с пугающей встречей: в прибрежной зоне были медведица с медвежонком. Во время паники и попытки уйти подальше от диких животных лодка уткнулась носом в скалу.

«Оказавшись в безвыходной ситуации, посреди ночной реки, вблизи диких зверей, они немедленно обратились за помощью в экстренные службы. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда на плавсредстве выехали на Ману, отыскали в темноте двух граждан и доставили их до поселка Береть», — рассказали в учреждении.

Жителям края советуют не выходить на водоемы на плавсредствах в темное время суток, в туман, сильный ветер и дождь, так как это сопряжено с серьезными рисками. Также всегда необходимо надевать спасательный жилет.