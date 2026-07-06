Туристы застряли ночью на реке Мана из-за сломавшейся лодки и медведей

В Красноярском крае спасатели пришли на помощь мужчине и женщине, которые попали в беду во время сплава по Мане.
Случай произошел поздно вечером 5 июля. Путь туристов от поселка Береть в сторону Усть-Маны прервался всего через четыре километра из-за того, что двигатель моторной лодки внезапно вышел из строя. Пытаясь добраться до берега на веслах, они столкнулись с пугающей встречей: в прибрежной зоне были медведица с медвежонком. Во время паники и попытки уйти подальше от диких животных лодка уткнулась носом в скалу.
«Оказавшись в безвыходной ситуации, посреди ночной реки, вблизи диких зверей, они немедленно обратились за помощью в экстренные службы. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда на плавсредстве выехали на Ману, отыскали в темноте двух граждан и доставили их до поселка Береть», — рассказали в учреждении.
Жителям края советуют не выходить на водоемы на плавсредствах в темное время суток, в туман, сильный ветер и дождь, так как это сопряжено с серьезными рисками. Также всегда необходимо надевать спасательный жилет.