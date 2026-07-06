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Туристы не смогли сойти с Маны из-за опасности встречи с медведями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Двое туристов сплавлялись по реке Мана от поселка Береть в сторону Усть-Маны в ночное время. На четвертом километре мотор лодки внезапно заглох.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Двое туристов сплавлялись по реке Мана от поселка Береть в сторону Усть-Маны в ночное время. На четвертом километре мотор лодки внезапно заглох.

Пытаясь выйти на берег с помощью весел, мужчина и женщина столкнулись с опасностью. На берегу стояли медведица с медвежонком. В панике, стараясь уйти подальше от диких животных, лодка уткнулась носом в скалу.

В панике туристы вызвали спасателей. В темноте специалисты отыскали экстремалов и доставили их до поселка Береть.

«Советуем жителям края не выходить на плавсредствах в тёмное время суток на водоемы, так как это сопряжено с серьёзными рисками. Кроме того, не стоит выходить на воду во время тумана, в дождь и во время сильного ветра. Также нужно помнить, что при выходе на акваторию на плавсредстве всегда необходимо надевать спасательный жилет», — напоминают в КГКУ «Спасатель».