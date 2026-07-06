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Крым и ДНР свяжут 4 новых автобусных маршрута

4 новых автобусных маршрута свяжут Крым и ДНР.

Источник: с канала в МАХ канал Республика Крым |Z| Официально

Запустить их планируют не позднее 27 сентября этого года, сообщает «Росавтотранс».

Всего в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок в транспортном сообщении с воссоединёнными регионами России внесено 13 новых маршрутов.

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