«Настоящие профессионалы»: команда Богучанской ГЭС вышла в финал Всероссийских соревнований оперативного персонала

Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС проходят с 2005 года один раз в два года, их цель — совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников, распространение передовых методов работы. Десятые Всероссийские соревнования прошли в 2024 году, в них впервые приняли участие 29 команд ГЭС России и других стран. Команда Богучанской ГЭС впервые приняла участие в региональном этапе Всероссийских соревнований в 2014 году, в 2018 и 2022 годах энергетики из Кодинска выходили в финал и занимали 3 место.