«Настоящие профессионалы»: команда Богучанской ГЭС вышла в финал Всероссийских соревнований оперативного персонала

Команда Оперативной службы АО «Богучанская ГЭС» заняла третье место на отборочном этапе Одиннадцатых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, проходившего на базе Новосибирской ГЭС.
Под руководством начальника Оперативной службы Владислава Никитина энергетики продемонстрировали глубокое знание теории и профессиональное мастерство, получили высокие оценки судей и завоевали путевку в финал. Начальник смены машинного зала Павел Буйлов признан лучшим по профессии.
«Высокие результаты нашей команды и выход в финал Всероссийских соревнований — закономерный результат ежедневной системной работы всего коллектива станции над повышением квалификации. Оперативный персонал — это специалисты, которые ежесекундно управляют работой сложнейшего энергообъекта. Успех на федеральном уровне доказывает, что Богучанская ГЭС находится в руках настоящих профессионалов, способных обеспечить абсолютную надежность и безопасность энергоснабжения Сибири в любых условиях. Мы гордимся нашими коллегами и желаем им победы в финале», — отметил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.
Соревнования оперативного персонала ГЭС регулярно проводят на разном уровне с целью повышения надежности работы гидроэлектростанций, обмена передовым опытом и проверки готовности сотрудников к действиям в сложных и внештатных ситуациях. Команда Богучанской ГЭС, в состав которой входили начальник смены станции Петр Иванов, начальник смены машинного зала Павел Буйлов, машинист гидротурбинного оборудования Антон Плетенкин и дежурный электромонтер Алексей Аккускаров, была сформирована по итогам внутренних соревнований, проходивших в течение 2025 года.
Программа отборочного тура включала шесть этапов: проверку знаний нормативно-технических документов, производство оперативных переключений в электроустановках, ведение энергетического режима работы ГЭС, ликвидацию условных аварийных ситуаций на специализированных тренажерах и тушение пожара, а также оказание первой доврачебной помощи.
Команда Богучанской ГЭС, состоящая из высококлассных специалистов оперативной службы, выступила без штрафных баллов и показала отличную слаженность действий, хладнокровие и глубокие теоретические знания, опередив многих сильных соперников. На протяжении четырех дней отборочного этапа команду поддерживали земляки из Кежемского округа — они следили за ходом турнира в социальных сетях и голосовали за свою команду на сайте соревнований.
В течение лета команде предстоит интенсивная подготовка к финальному этапу соревнований, где встретятся десять лучших оперативных смен гидроэлектростанций России. Финал пройдет с 11 по 14 сентября на территории Саяно-Шушенской ГЭС и Саяно-Шушенского учебно-производственного информационного центра Корпоративного университета гидроэнергетики.
Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС проходят с 2005 года один раз в два года, их цель — совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников, распространение передовых методов работы. Десятые Всероссийские соревнования прошли в 2024 году, в них впервые приняли участие 29 команд ГЭС России и других стран. Команда Богучанской ГЭС впервые приняла участие в региональном этапе Всероссийских соревнований в 2014 году, в 2018 и 2022 годах энергетики из Кодинска выходили в финал и занимали 3 место.