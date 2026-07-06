Оперная певица Нетребко отменила концерты в Мадриде из-за истощения

Оперная певица Анна Нетребко отменила несколько запланированных ранее выступлений в мадридском Teatro Real. Об этом сообщили в издании Die Zeit, ссылаясь на руководство культурного учреждения.
По словам источника, причиной такого решения стало сильное истощение 54-летней артистки. После одного из выступлений она почувствовала себя плохо, жаловалась на усталость и перенапряжение.
Агент Нетребко предположил, что на ее состояние также повлияла жара до 40 градусов. Врачи, в свою очередь, посоветовали певице соблюдать полный физический и голосовой покой на несколько недель.
Роль Леоноры в опере «Трубадур» Джузеппе Верди, которую должна была исполнить Нетребко в постановках, теперь исполнит певица Элеонора Бурато.
До этого народный артист России Евгений Стеблов был экстренно госпитализирован с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Медики рассматривали возможность проведения операции.
Кроме того, 7 июня в Сети появилась информация о том, что актера Сергея Гармаша госпитализировали из-за подозрений на желудочно-кишечное кровотечение. Позже артист опроверг эти слухи.