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Более половины опрошенных россиян приносят обед из дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 52% россиян приносит для обеда на работе еду из дома, остальные питаются в офисной столовой (19%) или городских кафе (13%).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 52% россиян приносит для обеда на работе еду из дома, остальные питаются в офисной столовой (19%) или городских кафе (13%).

Как сообщает РИА Новостисо ссылкой на аналитиков SuperJob, еще 7% обедают дома в перерыве, 2% — заказывают доставку в офис.

Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома, 9% ходят в кафе, доставкой пользуются 3%.

Мужчины чаще обедают дома (77% против 72% среди россиянок) и выходят в общепит (10% против 8%), женщины — чаще заказывают доставку (5% против 1% среди мужчин).

В структуре заказов доминируют традиционные блюда: суп и/или второе — 59%, салаты — 31%. По 10% заказывают пиццу, суши и роллы, другие азиатские блюда или бургеры. Средний чек на человека составляет 810 рублей.