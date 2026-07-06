Силачи Казахстана соберутся в Астане 6 июля

Знаменательное состязание посвящено 155-летию со дня рождения прославленного казахского батыра и знаменитого борца Кажымукана Мунайтпасулы, а также Дню столицы. Об этом передает пресс-служба акимата Астаны.
«Сильнейшие спортсмены, прибывшие из разных регионов страны, будут соперничать между собой в шести этапах, демонстрируя свою силу, мощь и выносливость», — говорится в сообщении.
В частности, участники сразятся в необычных видах состязаний:
фермерская прогулка; буксировка телеги с грузом 200 кг; приседания с бревном на плечах весом 130 кг; переноска камня весом 100 кг на заданную дистанцию; поднятие меча; поднятие быка (муляж).
Регистрация участников начнется в 13:00.
Также 6 июля на стадионе «Астана Арена» состоится концерт Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта.