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Силачи Казахстана соберутся в Астане 6 июля

6 июля в 15:00 на площади перед зданием акимата города Астаны стартует традиционный турнир силачей «Толагай», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Знаменательное состязание посвящено 155-летию со дня рождения прославленного казахского батыра и знаменитого борца Кажымукана Мунайтпасулы, а также Дню столицы. Об этом передает пресс-служба акимата Астаны.

«Сильнейшие спортсмены, прибывшие из разных регионов страны, будут соперничать между собой в шести этапах, демонстрируя свою силу, мощь и выносливость», — говорится в сообщении.

В частности, участники сразятся в необычных видах состязаний:

фермерская прогулка; буксировка телеги с грузом 200 кг; приседания с бревном на плечах весом 130 кг; переноска камня весом 100 кг на заданную дистанцию; поднятие меча; поднятие быка (муляж).

Регистрация участников начнется в 13:00.

Также 6 июля на стадионе «Астана Арена» состоится концерт Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта.