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В России в сентябре изменится порядок выдачи медсправок: подробности

Депутат Панеш: с 1 сентября медицинские справки смогут получать родственники.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2026 года в России получать медицинские справки и заключения смогут близкие родственники пациентов. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

«Право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники», — сказал он в интервью РИА Новости.

Панеш уточнил, что если законодательством не предусмотрены специальные требования, медицинские справки и заключения можно будет оформлять в произвольной форме, а не только по шаблонам.

Парламентарий добавил, что еще одно нововведение касается электронного документооборота. Для выдачи справок и заключений в цифровом формате больше не потребуется отдельное согласие пациента.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года российские фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в области психиатрии и наркологии в тех медучреждениях, где нет соответствующего специалиста.

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