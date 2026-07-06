В России в сентябре изменится порядок выдачи медсправок: подробности

С 1 сентября 2026 года в России получать медицинские справки и заключения смогут близкие родственники пациентов. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.
«Право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники», — сказал он в интервью РИА Новости.
Панеш уточнил, что если законодательством не предусмотрены специальные требования, медицинские справки и заключения можно будет оформлять в произвольной форме, а не только по шаблонам.
Парламентарий добавил, что еще одно нововведение касается электронного документооборота. Для выдачи справок и заключений в цифровом формате больше не потребуется отдельное согласие пациента.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года российские фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в области психиатрии и наркологии в тех медучреждениях, где нет соответствующего специалиста.