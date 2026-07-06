Новости Красноярского края 6 июля: бензин, смерть пропавшей девочки, дожди

Масштабная поисковая операция пропавшей женщины и ее дочери завершилась страшной находкой, туристы чудом спаслись от медведей на ночной реке, а синоптики предупреждают о надвигающемся крупном граде. Самые важные новости Красноярска и края 6 июля читайте в специальном обзоре на krsk.aif.ru.
Пропавшая в Красноярском крае пятилетняя девочка найдена мёртвой.
Спустя неделю поисков обнарушено тело пятилетней девочки, пропавшей вместе с мамой. Напомним, 27 июня 32-летняя женщина и ее дочь вышли из своей квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске. По словам супруга женщины, семья жила благополучно, никаких ссор накануне не происходило. Мужчина обратился за помощью в полицию.
Поиски осложнялись перемещениями 32-летней Екатерины. Камеры видеонаблюдения сначала зафиксировали ее в родном городе, а затем она появилась на кадрах в районе улицы Норильской в Красноярске — это в 150 километрах от дома. Записи показали, что женщина направлялась к железной дороге. Тревогу волонтеров вызвал тот факт, что на красноярских видеозаписях сибирячка находилась уже без ребенка. Специалисты отряда «Лиза Алерт» и полицейские проверили район красноярского Мясокомбината. Активная фаза поисков стартовала 4 июля, на следующий день местность прочесывали более 150 человек.
Утром 5 июля тело ребенка с выраженными гнилостными изменениями обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске, в районе улицы 5 Июля. На месте работают опытные криминалисты и следователи. Представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина пояснила, что точную причину и время гибели ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители рассматривают криминальную версию случившегося.
Полиция продолжает разыскивать мать погибшей девочки. Приметы Екатерины: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение. Была одета в светло-зеленую куртку, голубые джинсы и зеленые кроссовки. Информацию о местонахождении женщины просят сообщать в полицию по телефонам 8 (39151) 97−002 или 102.
Сколько стоит бензин в Красноярске сегодня и будут ли лимиты на АЗС.
Водителей продолжает волновать вопрос, сколько сегодня стоит бензин в Красноярске. Стоимость горючего заметно отличается в зависимости от владельца заправочной станции. Самые низкие ценники традиционно удерживают крупные федеральные сети: литр АИ-92 там обойдется водителям примерно в 62,95 рубля, АИ-95 стоит около 66−67 рублей, а цена дизельного топлива зафиксирована на отметке 82,90 рубля.
На некоторых региональных и частных АЗС водителям приходится платить значительно больше. Ценники на литр АИ-92 там начинаются с 73,5 рубля и достигают 97,90 рубля. Стоимость АИ-95 варьируется в диапазоне 77,50−99,90 рублей. АИ-98 предлагают за 92,90−110 рублей. Дизельное топливо реализуют по цене 88,10 рублей, при этом верхняя граница стоимости доходит до 120 рублей за литр.
Губернатор Михаил Котюков подчеркнул приоритеты регионального правительства: сейчас важно обеспечить топливом северный завоз, сельскохозяйственные работы, тушение пожаров и бесперебойную работу социальных учреждений. Краевой Минпромторг каждый день оценивает запасы горючего, сложные запросы муниципалитетов решаются в ручном режиме.
«В настоящее время общекраевых ограничений на отпуск топлива на АЗС вводить не планируем. Это право остается за самими продавцами, чтобы не допускать искусственного ажиотажа. Отдельно поставил задачу жестко пресекать любые попытки спекуляций», — пояснил позицию властей Михаил Котюков.
Опасный сплав по Мане: туристы спасались от медведицы на сломанной лодке.
Вечером 5 июля речная прогулка едва не закончилась трагедией для мужчины и женщины. Туристы сплавлялись на моторной лодке по реке Мане от поселка Береть в сторону Усть-Маны. Через четыре километра пути двигатель судна внезапно сломался.
Путешественники взялись за весла и попытались причалить к берегу, однако в прибрежной зоне их поджидала медведица с медвежонком. В панике люди попытались уйти подальше от хищников, из-за чего лодка в темноте протаранила скалу. Оказавшись на сломанном судне посреди ночной реки вблизи диких зверей, туристы вызвали экстренные службы. Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда отыскали пострадавших в темноте и благополучно доставили в поселок Береть.
Спасатели настоятельно советуют жителям края отказаться от водных прогулок в темное время суток, в туман, дождь и сильный ветер. Обязательным условием любого сплава остается надетый спасательный жилет.
Погода в Красноярском крае 6 июля: мощные ливни, крупный град и жара на севере.
Синоптики выпустили штормовое предупреждение. Сегодня, 6 июля, центральные и южные муниципальные образования края накроют сильные ливни и грозы. Ожидается выпадение крупного града, а шквалистый ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Местами порывы превысят отметку в 25 метров в секунду.
На севере региона ситуация складывается иначе. На юге Таймыра ожидается сильный северный ветер скоростью 17−22 метра в секунду, ночные дожди сменятся дневными грозами. В Эвенкии воздух прогреется до +30 °С. Из-за жары в Эвенкийском и Туруханском округах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В центральной группе районов фиксируется высокая пожарная опасность четвертого класса.
В самом Красноярске синоптики обещают сложную погоду. Днем столбики термометров покажут +21 градус, пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер подует со скоростью 4 метра в секунду, атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба. Ночью похолодает до +17 градусов, осадки усилятся.