Новости Красноярского края 6 июля: бензин, смерть пропавшей девочки, дожди

Поиски осложнялись перемещениями 32-летней Екатерины. Камеры видеонаблюдения сначала зафиксировали ее в родном городе, а затем она появилась на кадрах в районе улицы Норильской в Красноярске — это в 150 километрах от дома. Записи показали, что женщина направлялась к железной дороге. Тревогу волонтеров вызвал тот факт, что на красноярских видеозаписях сибирячка находилась уже без ребенка. Специалисты отряда «Лиза Алерт» и полицейские проверили район красноярского Мясокомбината. Активная фаза поисков стартовала 4 июля, на следующий день местность прочесывали более 150 человек.