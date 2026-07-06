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Семья погибшей в Ачинске девочки не состояла на учёте как неблагополучная

Сейчас правоохранители разыскивают саму Екатерину.

Семья пятилетней девочки, тело которой нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, не числилась на профилактическом учёте как социально неблагополучная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Известно, что девочка была единственным ребёнком в семье. Мать Екатерина нигде не работала, а отец является индивидуальным предпринимателем.

Напомним, что женщина с дочерью ушли из квартиры 27 июня и пропали. Об исчезновении в полицию заявил супруг. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске, а затем одну женщину в Красноярске — в районе улицы Норильской. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.

Сейчас правоохранители разыскивают саму Екатерину.

Ранее мы сообщали, что мать погибшей в Ачинске девочки склонна к бродяжничеству.