Семья погибшей в Ачинске девочки не состояла на учёте как неблагополучная

Напомним, что женщина с дочерью ушли из квартиры 27 июня и пропали. Об исчезновении в полицию заявил супруг. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске, а затем одну женщину в Красноярске — в районе улицы Норильской. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.