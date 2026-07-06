От форпоста до мегаполиса: как Астана стала самой молодой столицей в Евразии

Точка отсчета.
Датой основания Астаны считается 1 июля 1830 года (по старому стилю 18 июня). Тогда было одобрено решение возвести форпост на берегу реки Ишим в районе урочища Кара-Уткуль, вокруг которого впоследствии сформировался город.
Инициатива возникла не случайно. В 1822 году российский император Александр I подписал разработанный Михаилом Сперанским «Устав о сибирских киргизах», согласно которому Сибирь разделилась на Восточную и Западную. В частности, в состав Западной Сибири входила Омская область, к которой присоединили земли Среднего жуза (одного из трех крупных казахских исторических объединений, расположенного в Центральном, Северном, Восточном и частично Южном Казахстане), а живших там казахов как раз и назвали «сибирскими киргизами».
По новому уставу на этой территории изменилось административное устройство — начали появляться внутренние и внешние округа, волости и аулы, ими руководили султаны и старшины. «В 1824 году открылись Каркаралинский, Кокчетавский внешний округ, но из-за нехватки средств открытие других округов было отложено», — рассказывает ТАСС краевед Дмитрий Глухих. Он отмечает, что по этой причине задержалось формирование и Акмолинского округа, создание которого на самом деле вызывало особый интерес из-за стратегически значимого местоположения, в том числе потому, что территория находилась на пересечении торговых путей, соединявших Центральную Азию с Сибирью. Но это одновременно было и уязвимой точкой, так как проходившие там караваны иногда подвергались грабежу. Поэтому создание форпоста стало необходимостью.
В 1829 году местные жители, старшины, султаны направили российскому правительству просьбу открыть Акмолинский округ. Ответ поступил положительный, и 28 мая 1830 года под руководством подполковника Федора Шубина из Петропавловска к урочищу Акмола направился военный отряд. Но по прибытии, осмотрев местность, планы изменили. «Когда приехала комиссия на обследование, это урочище оказалось неудобным. А вот в 20 км от него, на урочище Кара-Уткуль — как раз на берегу реки Ишим — это было удобнее сделать. И город возник на урочище Кара-Уткуль, сохранив при этом название Акмола, которое значилось как в письмах-прошениях, так и в указах», — уточняет краевед.
Торжественную церемонию открытия нового Акмолинского внешнего округа провели в 1832 году у одной из казарм. Рядом установили юрту, предназначенную для работы султана по решению вопросов округа, над которой подняли флаг: на одной его стороне был изображен герб Российской империи, а на другой — казахский воин на белом коне с натянутым луком и золотые буквы «Акмолинский округ».
В торговле счастье.
Перспективы становления Акмолинска как крупного торгового узла были видны изначально. Как отмечает Глухих, «это действительно было ответвление торговых путей от юга до Сибири, что давало возможность торговать сибирским купцам с азиатскими купцами». Поэтому, чтобы поддержать развитие этого хаба, решили ввести льготы для купечества. «Купечество делилось на гильдии, и они не платили свои взносы, если будут открывать свой бизнес здесь. Это стало привлекательным как для местных, то есть первых жителей города, в том числе даже для казаков, так и для известных торговцев, преимущественно татар из нынешнего Татарстана и Башкирии. Они прибыли с определенными капиталами и благодаря этим льготам развернули свою торговлю», — объясняет краевед. Среди первых знаменитых купеческих династий были Кубрины — выходцы из простых казаков, Кощегуловы, Канцеровы, которые впоследствии сыграли свою роль в развитии архитектуры и инфраструктуры города. Старт активного роста торговли произошел в 1862 году, когда Акмолинск получил статус города.
Во второй половине XIX века в Акмолинске появились две крупные ярмарки — Константиновская и Дмитриевская. В 1850-х годах их торговый оборот начинался с 10 тыс. царских рублей. «После получения статуса города, допустим, в 1865 году, оборот ярмарок превысил 1,5 млн рублей золотом того времени. Это очень большой оборот», — отмечает краевед. Ассортимент товаров отражал географическое положение Акмолинска. Из казахской степи на ярмарки привозили лошадей, баранов, коров, а также животноводческое сырье, шерсть, шкуры. Из Сибири поступала пушнина и промышленные товары, а из Бухары, Ташкента и других городов Средней Азии — шелка, ковры, сладости.
По маршруту индустриализации.
В начале XX века Акмолинск оставался небольшим уездным городом, экономика которого по-прежнему во многом держалась на торговле и сельском хозяйстве. Следующим масштабным этапом в его истории стало строительство железной дороги, которую хотели провести еще до Первой мировой войны. 8 ноября 1929 года в город прибыл первый поезд, следовавший от станции Курорт-Боровое.
«В 1930 году начинается активное строительство, в том числе и жилья, чего раньше просто не было. Это строительство домов для железнодорожников — первые элитные кварталы, так скажем, коттеджный городок», — подчеркивает Глухих. Раньше в городе располагались в основном одноэтажные саманные и глинобитные жилые постройки, более состоятельные люди могли позволить себе построить деревянные дома. Меньше всего было зданий из дорогого обожженного кирпича, они в принципе появились в городе благодаря богатому купечеству. Там, «где площадь перед старым зданием Минфина, были построены отличные двухэтажные дома. К сожалению, с переносом столицы они ушли под снос. А сейчас те дома, железнодорожные коттеджи, еще остались в начале проспекта Победы, ныне Женис, а также вокруг вокзала. Это был первый уже советский старт для развития города», — рассказывает краевед. Дома так называемого нового типа были уже многоквартирные, высотой в два-три этажа.
С началом Великой Отечественной войны жилищное строительство сменилось на активное развитие промышленности. Вместо распространенных кустарных производств там появились эвакуированные из прифронтовых зон крупные предприятия, благодаря чему Акмолинск стал важным тыловым центром. Например, в 1941 году из Мелитополя перенесли станкостроительный завод (впоследствии его обозначили как Государственный союзный завод № 317, а позднее — Акмолинский насосный завод). Его разместили в здании местного педагогического училища, и изначально там выпускали оборонную продукцию. После завершения войны сами предприятия вернулись на свои места, но полученный опыт в Акмолинске продолжили применять.
Поднятая целина и перенесенная столица.
В 1954 году на территории Казахской ССР стартовало освоение целинных земель. За ним, как подчеркивает Глухих, последовало «особенно сильное преображение города», который уже в 1961 году переименовали в Целиноград. В этот период началось одновременное развитие строительства, сельского хозяйства и промышленности, которые раньше только постепенно сменяли друг друга. В городе возобновились программы возведения жилья, начали появляться новые социальные объекты, в том числе культурные учреждения.
«И не зря [Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев сделал здесь Целинный край, он видел большую перспективу, — объясняет краевед. — Конечно, это был большой транспортный узел, в том числе железнодорожный, и получаемую пшеницу можно было развозить в любую сторону Советского Союза. Не зря говорили, что столицу Казахской ССР (в те годы она находилась в Алма-Ате — прим. ТАСС) могут перенести в Целиноград. И ведь по сути проект здания, в котором находился областной комитет партии, учитывал, что это кабмин Казахской ССР». После присвоения городу статуса столицы правительство действительно переехало в это здание, сейчас там располагается местный акимат (администрация).
В 1992 году у города снова поменяли название на Акмола. После обсуждений и принятия соответствующего постановления официальный перенос столицы состоялся в 1997 году.
Астана будущего.
После обретения статуса столицы город был переименован еще трижды. В 1998 году он стал Астаной (в переводе с казахского языка это означает «столица»), в 2019-м в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева городу дали название Нур-Султан. В 2022 столицу вновь переименовали в теперь уже закрепившееся газвание Астана. «В любом языке звук “А” — самый протяжный и несущий самую положительную энергетику, легко запоминаемый, легко произносимый. И ведь как ни странно, как коренные жители, так и все, кто приехал, очень благосклонно восприняли название Астана», — подчеркивает Глухих.
Река Ишим делит казахстанскую столицу не только на карте, но и во времени. Правый берег — это более старый город, где еще сохранились некоторые исторические здания Акмолинска и Целинограда. В частности, там находятся деревянный одноэтажный дом 1846 года постройки, где сейчас расположен музей казахского писателя Сакена Сейфуллина, молодежный театр «Жастар» (переводится с казахстанского как «молодежь»), который когда-то был Дворцом культуры железнодорожников. Левый берег отличается небоскребами и необычными футуристическими строениями. Там есть самое высокое в Центральной Азии здание — комплекс «Абу-Даби Плаза» (в высоту он достигает более 300 м), торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр» в виде огромного шатра, международный выставочный кластер EXPO, на территории которого действует центр искусственного интеллекта. В мае 2026 года в городе запустили линию легкого надземного метро (Light Rail Transit, LRT) с беспилотными поездами.
Виктория Брюханова.
Редакция стран ближнего зарубежья ТАСС выражает благодарность краеведу Дмитрию Глухих за помощь в подготовке материала.