От форпоста до мегаполиса: как Астана стала самой молодой столицей в Евразии

«В 1930 году начинается активное строительство, в том числе и жилья, чего раньше просто не было. Это строительство домов для железнодорожников — первые элитные кварталы, так скажем, коттеджный городок», — подчеркивает Глухих. Раньше в городе располагались в основном одноэтажные саманные и глинобитные жилые постройки, более состоятельные люди могли позволить себе построить деревянные дома. Меньше всего было зданий из дорогого обожженного кирпича, они в принципе появились в городе благодаря богатому купечеству. Там, «где площадь перед старым зданием Минфина, были построены отличные двухэтажные дома. К сожалению, с переносом столицы они ушли под снос. А сейчас те дома, железнодорожные коттеджи, еще остались в начале проспекта Победы, ныне Женис, а также вокруг вокзала. Это был первый уже советский старт для развития города», — рассказывает краевед. Дома так называемого нового типа были уже многоквартирные, высотой в два-три этажа.