Творческий и спортивный фестивали прошли в Ульчском районе на выходных

На выходных в Ульчском районе прошли два крупных события: традиционный фестиваль «Таланты земли Ульчской!» и спартакиада «Азарт! Здоровье! Отдых!», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Традиционный 52-го районный фестиваль народно-художественного творчества «Таланты земли Ульчской» собрал 170 талантливых участников из сел Богородское, Софийск, Савинское, Булава, Санники, Солонцы и поселков Циммермановка, Тыр и Де-Кастри. Участники представили театрализованный концерт и номера художественной самодеятельности. Творческую часть дополнили тренинги по танцам и народному пению.
Во время проведения фестиваля для гостей работали интерактивные и обучающие площадки. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по аквагриму; изготовлению талисмана добра из хлопкового шнура; брелоков с ульчским орнаментом, куколок из рыбьей кожи и фетра, герба Ульчского района росписи деревянных матрёшек и самоваров.
Межпоселенческая библиотека Ульчского района подготовила для детей игры «Бой подушками» и «Ходилка-бродилка», а также театрализованную игру «Угадай сказку».
На спартакиаду «Азарт! Здоровье! Отдых!» прибыли спортивные команды из сёл Богородское и Булава, Санникое и Мариинкое, а также посёлков Де-Кастри и Циммермановка и гости из Николаевского района. Спортсмены боролись за победу в соревнованиях по волейболу и баскетболу 3×3, дартсу, армрестлингу, перетягиванию каната, стрельбе из лука, вольной борьбе.
По итогам соревнований места в общекомандном зачете победила команда из Николаевска-на-Амуре, серебро у спортсменов из Богородского, третье — у сборной из Циммермановки.
Особое внимание гостей и участников привлекла экспо-выставка «Ульчский район #мывместе с СВО». Организатором площадки выступил муниципальный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ совместно с членом Ассоциации ветеранов СВО Александром Созиновым.
На выставке представили личные вещи и фотографии земляков — участников специальной военной операции, образцы продукции, которую волонтёры и неравнодушные жители района изготавливают своими руками для бойцов на передовую; современные образцы тактической медицины, спасающей жизни. Впервые на выставке были продемонстрированы реальные трофеи, захваченные воинами России во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации. На протяжении нескольких часов на площадке все желающие принимали участие в плетении маскировочной сети.