Творческий и спортивный фестивали прошли в Ульчском районе на выходных

На спартакиаду «Азарт! Здоровье! Отдых!» прибыли спортивные команды из сёл Богородское и Булава, Санникое и Мариинкое, а также посёлков Де-Кастри и Циммермановка и гости из Николаевского района. Спортсмены боролись за победу в соревнованиях по волейболу и баскетболу 3×3, дартсу, армрестлингу, перетягиванию каната, стрельбе из лука, вольной борьбе.