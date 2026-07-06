Туристы на Мане оказались в ловушке между скалой и медведицей

Туристы попытались добраться до берега на вёслах, но наткнулись на медведицу с медвежонком. В панике они направились в другую сторону, и лодка упёрлась носом в скалу. Оказавшись в темноте в безвыходной ситуации — с одной стороны вода, с другой дикие звери — они вызвали спасателей.