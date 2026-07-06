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Туристы на Мане оказались в ловушке между скалой и медведицей

Пара сплавлялась по реке, но у них заглох двигатель.

В Красноярском крае на Мане спасатели сняли со скалы туристов, которых заблокировала медведица. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Вечером 5 июля мужчина и женщина сплавлялись на моторной лодке по реке Мана. Они отправились из посёлка Береть в сторону Усть-Маны, но уже через четыре километра у них заглох двигатель.

Туристы попытались добраться до берега на вёслах, но наткнулись на медведицу с медвежонком. В панике они направились в другую сторону, и лодка упёрлась носом в скалу. Оказавшись в темноте в безвыходной ситуации — с одной стороны вода, с другой дикие звери — они вызвали спасателей.

Красноярский поисково-спасательный отряд на плавсредстве оперативно прибыл на место, отыскал туристов в темноте и доставил их обратно в посёлок Береть.

Спасатели напоминают: нельзя выходить на воду в тёмное время суток, в туман, дождь и сильный ветер. Также обязательно надевайте спасательный жилет.

Ранее мы сообщали, что пара найдена мертвой в реке в Красноярском крае.